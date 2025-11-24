Резерви на кілька місяців: як криза довіри до України ускладнює відновлення енергосистеми

Резервів України для відновлення пошкодженої обстрілами енергосистеми може вистачити на кілька місяців. На заваді їхньому поповненню може стати криза довіри міжнародних партнерів до держави на тлі корупційних скандалів.

Як корупція впливає на відновлення енергосистеми після обстрілів?

Україна може зіштовхнутися з наслідками кризи довіри міжнародних донорів, що розгортається на тлі нового корупційного скандалу в енергетиці. Це може вилитися в дефіцит обладнання для ремонтів енергооб’єктів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловив думку про те, що з квітня 2026 року Україна матиме проблеми з матеріалами для відновлення енергетики, якщо не поверне довіри донорів.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко погоджується з таким прогнозом і говорить, що криза довіри може позначитися на закупівлях запасів обладнання та матеріалів для української енергетики.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Після того як була розпущена через дії Міністерства енергетики у вересні 2024 року наглядова рада і звільнене правління, практично донори й кредитори втратили довіру до нашої влади й у результаті перестали кредитувати Укренерго. Компанія потрапила в дефолт, перебуває в ньому до цього часу й не може вийти. Безумовно, це відобразилося на фінансовому стані й на можливості залучення грошей саме на закупівлю необхідного аварійного обладнання.

Йдеться про ситуацію зі звільненням голови наглядової ради Володимира Кудрицького й відставкою двох незалежних членів наглядової ради через порушення корпоративного управління в Укренерго.

Зауважимо! Невдовзі після цих подій Укренерго оголосило про технічний дефолт, тимчасово припинивши здійснення платежів за борговими зобов'язаннями по "зелених" облігаціях сталого розвитку.

На скільки вистачить резервів України для ремонтів після обстрілів?

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, нині накопичені резерви обладнання й матеріалів для ремонтів енергосистеми вичерпуються, а Україна понад рік не отримувала суттєвої міжнародної допомоги в цій галузі.

Якщо до того за рік у нас було отримано приблизно 1,5 мільярда євро грантів, кредитів, різних форм допомоги через Укренерго, який був фокусним пунктом, що розповсюджував її далі по галузі, то після й до сьогодні 100 – 110 мільйонів загальної допомоги надано, але обладнанням. З таким під контекстом, що ви це не вкрадете,

– сказав Олександр Харченко.

Чи може Україна втратити зовнішню допомогу через корупцію?