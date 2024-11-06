Чим загрожує технічний дефолт Укренерго

Як повідомляється, з 9 листопада НЕК "Укренерго" тимчасово припинить здійснення платежів за борговими зобов'язаннями по "зелених" облігаціях сталого розвитку, передає 24 Канал з посиланням на заяву Укренерго.

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Зокрема, Укренерго повідомило своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за єврооблігаціями, підтвердивши свою операційну та фінансову стійкість.

Зауважте! Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання та функції, передбачені законодавством та Статутом, зокрема щодо підготовки до зими, відновлення енергосистеми та посилення її стійкості в умовах воєнного стану.

Водночас Укренерго разом з Урядом України вживають усіх необхідних заходів для досягнення угоди з власниками облігацій у найближчому майбутньому. Це технічне рішення буде діяти до завершення процесу реструктуризації боргу, що планується в найближчі місяці.