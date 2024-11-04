Що відбувається в енергосистемі України

Попри збільшення витрат електроенергії, дефіцит у системі не відчувається. Відключення поки не очікуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта Володимира Омельченко.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На мій погляд, на сьогодні дефіциту не передбачається. Інформацією в енергосистемі, передусім, володіють Міненерго і "Укренерго".

Омельченко уточнює, що рішення про введення відключень прийматиме безпосередньо НЕК "Укренерго". А от сама енергетична компанія наголошує на намаганні пройти зимовий період без введення обмежень.

Зверніть увагу! Дефіцит в системі може виникати не тільки через зростання споживання, а і зменшення потужностей, зокрема, через ураження об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів.