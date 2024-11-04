Что происходит в энергосистеме Украины

Несмотря на увеличение расхода электроэнергии, дефицит в системе не ощущается. Отключения пока не ожидаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта Владимира Омельченко.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова На мой взгляд, на сегодня дефицита не предвидится. Информацией в энергосистеме, прежде всего, владеют Минэнерго и "Укрэнерго".

Омельченко уточняет, что решение о введении отключений будет принимать непосредственно НЭК "Укрэнерго". А вот сама энергетическая компания настаивает на намерении пройти зимний период без введения ограничений.

Обратите внимание! Дефицит в системе может возникать не только из-за роста потребления, а и уменьшения мощностей, в частности, из-за поражения объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов.