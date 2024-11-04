Кому могут сократить пенсию

Прежде всего, под сокращение могут попасть пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, передает 24 Канал со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу.

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Это, по словам депутата, позволит сэкономить около 15 миллиардов гривен в бюджет.

То есть, отменить могут именно доплату в размере 2 361 гривны, которую получают пенсионеры за проживание в зоне обязательного или добровольного отселения.

Важно! Это касается пенсионеров, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали, но впоследствии вернулись.

Если бюджет примут в предложенном варианте, доплаты останутся только для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживали или работали в зоне с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Какие сейчас пенсии у чернобыльцев

Лица, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, могут получить:

компенсацию, которая возмещает фактические убытки, рассчитанную на основе заработной платы в зоне отчуждения в период с 1986 до 1990 года, или

сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Минимальные пенсионные выплаты для пострадавших:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группа – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Размер выплат для ликвидаторов: