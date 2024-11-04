Кому можуть скоротити пенсію

Передусім, під скорочення можуть потрапити пенсіонери, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, передає 24 Канал з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

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Це, за словами депутатки, дозволить заощадити близько 15 мільярдів гривень у бюджет.

Тобто, скасувати можуть саме доплату в розмірі 2 361 гривні, яку отримують пенсіонери за проживання в зоні обов'язкового чи добровільного відселення.

Важливо! Це стосується пенсіонерів, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали, але згодом повернулися.

Якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті, доплати залишаться тільки для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Які зараз пенсії в чорнобильців

Особи, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати:

компенсацію, яка відшкодовує фактичні збитки, розраховану на основі заробітної плати в зоні відчуження у період з 1986 до 1990 року, або

суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальні пенсійні виплати для постраждалих:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III група – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Розмір виплат для ліквідаторів: