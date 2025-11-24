Резервы на несколько месяцев: как кризис доверия к Украине усложняет восстановление энергосистемы

Резервов Украины для восстановления поврежденной обстрелами энергосистемы может хватить на несколько месяцев. Помехой их пополнению может стать кризис доверия международных партнеров к государству на фоне коррупционных скандалов.

Как коррупция влияет на восстановление энергосистемы после обстрелов?

Украина может столкнуться с последствиями кризиса доверия международных доноров, разворачивающегося на фоне нового коррупционного скандала в энергетике. Это может вылиться в дефицит оборудования для ремонтов энергообъектов. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Смотрите также Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко высказал мнение о том, что с апреля 2026 года Украина будет иметь проблемы с материалами для восстановления энергетики, если не вернет доверия доноров.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко соглашается с таким прогнозом и говорит, что кризис доверия может сказаться на закупках запасов оборудования и материалов для украинской энергетики.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова После того как был распущен из-за действий Министерства энергетики в сентябре 2024 года наблюдательный совет и уволено правление, практически доноры и кредиторы потеряли доверие к нашей власти и в результате перестали кредитовать Укрэнерго. Компания попала в дефолт, находится в нем до сих пор и не может выйти. Безусловно, это отразилось на финансовом состоянии и на возможности привлечения денег именно на закупку необходимого аварийного оборудования.

Речь идет о ситуации с увольнением председателя наблюдательного совета Владимира Кудрицкого и отставкой двух независимых членов наблюдательного совета из-за нарушения корпоративного управления в Укрэнерго.

Заметим! Вскоре после этих событий Укрэнерго объявило о техническом дефолте, временно прекратив осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития.

На сколько хватит резервов Украины для ремонтов после обстрелов?

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, сейчас накопленные резервы оборудования и материалов для ремонтов энергосистемы исчерпываются, а Украина более года не получала существенной международной помощи в этой области.

Если до того за год у нас было получено примерно 1,5 миллиарда евро грантов, кредитов, различных форм помощи через Укрэнерго, который был фокусным пунктом, что распространял ее дальше по отрасли, то после и до сих пор 100 – 110 миллионов общей помощи предоставлено, но оборудованием. С таким под контекстом, что вы это не украдете,

– сказал Александр Харченко.

Может ли Украина потерять внешнюю помощь из-за коррупции?