Наступна зима буде не легшою: в якому стані енергосистема України

Минулої зими Україна стикнулася з відключеннями електроенергії через обстріли росіян. Станом на 30 квітня ми втратили більш ніж половину генеруючих потужностей, тож ситуація може повторитися.

Яка ситуація з енергетикою в Україні

Аналітик DiXi Group Андрій Урста розповів для 24 Каналу, що найбільше постраждали маневрові потужності.

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Андрій Урста Аналітик DiXi Group Особливо постраждали маневрові потужності, а це ТЕС, ГЕС та ГАЕС, якими покриваються піки споживання, в тому числі зимові. Їх доступна встановлена потужність станом на 30 квітня скоротилась на 68%.

Інфраструктура передачі електроенергії теж сильно постраждала – наприклад 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго" були пошкоджені російськими ракетами. Проте станом на І квартал 2023 року, 29 з них були відновлені повністю, а 13 – частково і працюють з обмеженнями.

Наскільки наявних і відновлених в ході ремонтів потужностей генерації та передачі буде достатньо для покриття попиту на електроенергію взимку поки остаточно незрозуміло,

– додав він.

На його думку, усе залежатиме від кількох чинників:

темпів та масштабів відновлення інфраструктури, яка постраждала від атак;

обсягів споживання електроенергії наступного осінньо-зимового періоду, які, серед іншого, залежатимуть від погоди;

масштабу майбутніх російських ракетних атак та наша спроможність забезпечити фізичний захист об’єктів генерації та мережі;

здатності накопичити достатні запаси вугілля та газу у сховищах.

Аналітик прогнозує, що в наступний опалювальний сезон українська енергосистема увійде зі значно меншим запасом міцності.

Чи будуть відключення світла взимку

Після масових атак, енергосистему України не вдасться відновити до початку опалювального сезону. Урста вважає, що навіть за наявності необхідних коштів, що теж сумнівно, на заваді стане логістичний чинник.

Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру,

– пояснив аналітик.

Він додав, що на покриття попиту населення вплинуть наступні чинники:

зростання споживання через похолодання;

наявні руйнування енергосистеми;

можливі майбутні обстріли.

Тож дефіцит у мережі є дуже ймовірним, тому, на думку Урсти, варто звернути увагу на масштаби майбутніх відключень.