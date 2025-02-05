Заморожені активи Росії приносять прибуток: скільки отримає Україна вже у березні
- Україна отримає транш у 2 мільярди євро в березні 2025 року з доходів від заморожених російських активів у Euroclear.
- Станом на грудень 2024 року в Euroclear накопичено 183 мільярди євро російських активів, відсотки від яких принесли 6,9 мільярда євро за рік.
Україна отримає черговий транш із доходів від заморожених російських активів, що накопичуються на рахунках Euroclear. Скільки коштів надійде вже у березні, читайте далі.
Euroclear перерахує Україні новий транш
Сума заморожених російських активів у депозитарії нині становить 183 мільярди євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euroclear. Доходи, отримані від цих активів, дозволять Україні отримати черговий транш у розмірі 2 мільярди євро вже у березні 2025 року.
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Euroclear здійснила перший платіж за перше півріччя 2024 року в розмірі близько 1,55 мільярда євро в Європейський фонд для України в липні 2024 року. Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має становити близько 2 мільярди євро,
– ідеться в повідомленні.
Скільки зберігається підсанкційних коштів в Euroclear
Таким чином, через санкції заблоковані виплати підсанкційним організаціям продовжують накопичуватися в Euroclear Bank:
- Станом на грудень 2024 року його баланс становив 212 мільярда євро, з яких 183 мільярди євро – російські активи.
- За рік відсотки від заморожених коштів принесли 6,9 мільярда євро, а після оподаткування Бельгія отримала 1,7 мільярда євро податкових надходжень.
Також Euroclear зарезервувала 10% цієї суми для виконання вимог щодо капіталу та управління ризиками.