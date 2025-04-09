Фальшиві гроші знову в обігу: чи повернувся обсяг підроблених гривень на довоєнний рівень

У 2024 році на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало 5,1 підроблених, що значно менше обсягів підробки євро чи доларів. Проте це удвічі більше, ніж у 2023 році. Отже, вочевидь, фальшивомонетники адаптувалися до воєнного часу в Україні.

Обсяг підроблених грошей росте

За останні 10 років найбільший обсяг підроблених гривень виявили у ковідні 2020 та 2021 роки. Через карантинні обмеження люди, боячись втратити доступ до своїх грошей, активно переводили їх у готівку у матеріалі для 24 Каналу розповідає Марія Балицька, аналітикиня "Вокс Україна".

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Наприклад, за 2020 рік обсяг готівки в обігу (в грошовому виразі) виріс на 26%, хоча в середньому за останні 24 роки він щороку виростав на 14%. Зловмисники скористались цим моментом та активізувались, в результаті чого кількість підроблених гривень у 2021 році зросла до 7,1 купюр на мільйон справжніх порівняно з 2,9 у 2019 році та 5,5 у 2020 році.

Повномасштабне вторгнення у 2022 році на фальшивомонетників вплинуло так само, як і на весь інший бізнес: порушились логістика, шляхи доставки матеріалів та канали реалізації. Але уже в 2024 році злочинці адаптувались до обставин, і тому обсяги підробок повернулись майже на рівень ковідного 2020 року, зазаначають в НБУ.

Кількість щорічно виявлених підроблених банкнот гривні на мільйон справжніх банкнот в обігу / Інфографіка "Вокс Україна"

Де найчастіше збувають фальшиві гроші

Фальшиві банкноти найчастіше виявляють у точках із великим обігом готівки: супермаркетах, закладах швидкого харчування, громадському транспорті та навіть банкоматах із функцією приймання готівки.

Технологічні рішення банків для виявлення підробок стають усе більш ефективними, але і шахраї продовжують адаптуватися.

За статистикою Нацбанку найчастіше підробляють банкноти старого зразка:

номіналом 500 гривень зразка 2006 року,

200 гривень зразка 2007 року,

100 гривень зразка 2005 року.

Зауважте! Банкноти нового покоління мають посилену систему захисту, тож підробити їх складніше.

Розподіл підробок національної валюти за номіналом / Інфографіка НБУ

Елементи захисту української банкноти номіналом 1000 гривень / Інфографіка НБУ

Який обсяг доларів та євро себе підроблених грошей

Левова частка вилучених підроблених іноземних банкнот в Україні припадає на долари США, частка підроблених євро значно менша.

Серед фальшивих доларів лідирують купюри номіналом 100 і 50 доларів. Серед євро найчастіше підробляють банкноти номіналом 200, 100 та 50 євро.

Розподіл за номіналом підробок іноземної валюти, що вилучені з обігу в Україні / Інфографіка НБУ

Яка ситуація з фальшивими грошима в Європі

5,1 підроблених банкнот гривні на 1 мільйон банкнот – це багато чи мало? Для порівняння, згідно з даними Європейського центрального банку, у країнах єврозони у 2024 році виявляли 18 підроблених банкнот євро на мільйон справжніх.

І це ще гарний показник, адже у 2014 році співвідношення становило 48 підробок до 1 мільйона справжніх купюр. Одна з причин такої популярності євро у фальшивомонетників – широка міжнародна поширеність євро. Водночас захисні технології євробанкнот удосконалюються, і ЄЦБ регулярно впроваджує нові рівні безпеки, щоб зменшити кількість підробок.

Кількість щорічно виявлених підроблених банкнот євро на мільйон справжніх банкнот / Інфографіка ЄЦБ

Захисні елементи євро / Інфографіка ЄЦБ

Перші банкноти євро з’явилися у 2002 році разом із запровадженням спільної валюти ЄС. Вони випускалися у семи номіналах – від 5 євро до 500 євро – і досі перебувають в обігу. Згодом було розроблено нову серію, відому як "Європа", яка мала підвищити захист від підробок і зробити банкноти довговічнішими.

Вона отримала таку назву через зображення міфологічної принцеси Європи, що з’явилося серед нових елементів безпеки. Банкноти цієї серії поступово вводилися в обіг, проте 500 євро з 2019 року не випускають.

Чому нову серію євро важче підробити, ніж першу

Рельєфний друк

У банкнотах першої серії рельєфність відчувалася лише на деяких елементах, тоді як у новій серії зробили більш опуклими основне зображення, написи та велике число номіналу.

Водяний знак

Як і раніше, при розгляді банкноти на світло можна побачити водяний знак із номіналом. Однак у першій серії це було просто число та основне зображення, а в серії "Європа" додали портрет міфологічної Європи, що ускладнило підробку.

Захисна стрічка

У старих банкнотах темна лінія, що з’являлася на світлі, містила номінал і слово "EURO". У новій серії замість цього використано символ "€", що зробило фальшування складнішим.

Голограма (елемент SPARK)

Перша серія мала голограму, на якій відображалися номінал і символ "€". У серії "Європа" додали ще й портрет Європи, що стало додатковим засобом захисту.

Цифра номіналу купюри, що змінює колір

У перших банкнотах номінал просто друкували, тоді як у серії "Європа" він змінює колір із зеленого на синій і створює ефект руху світла, що ускладнює підробку.

Цікаво! Станом на 2023 рік рівень підробки долара США становить 12,5 фальшивих банкнот на мільйон справжніх. За максимальними оцінками цей показник може сягати 25 банкнот, що все одно значно краще за 2006 рік, коли на мільйон справжніх банкнот припадало 100 підробок.

Які ще валюти, крім долара та євро, часто підроблюють

Англійський фунт стерлінгів також користується популярністю серед фальшивомонетників – у 2023 році виявлено 25 підроблених банкнот на мільйон справжніх. Проте Банк Англії повідомляє, що кількість підробок скоротилася завдяки поступовому вилученню паперових купюр з 2016 року та переходу на полімерні банкноти.

П’ятифунтова банкнота в Англії: (а) паперова, (b) полімерна / Інфографіка з відкритих джерел

Схожий ефект від використання пластикових банкнот був і в Канаді. У 2010-х там поступово замінили паперові купюри на полімерні, і це суттєво зменшило кількість фальшивих банкнот. Якщо у 2004 році виявляли 240 підробок на мільйон справжніх купюр, то у 2023 році – лише 7.

Що відомо про дизайн української гривні

Хоча полімерні банкноти в Україні поки не планують вводити через дороговизну, проте українські гривні теж виготовлені зі зносостійкого матеріалу — спеціального паперу, що виготовляється з бавовни. Для номіналу 1000 гривень до його складу додають 20% льону. Папір із бавовни більш міцний і пластичний, ніж папір з деревини, а додавання льону робить його ще стійкішим.

Фарба для купюр теж використовується спеціальна, стійка до зношування та агресивного середовища, наприклад, до прання чи дії температур. Тому за жодних обставин гривні не мають "бруднити" тканину, гаманець чи шкіру.

Дизайн гривні постійно оновлюють для ускладнення підробки. Так, гривня четвертого покоління, що з’явилась у 2015 році, містить "віконну" захисну стрічку (коли при зміні кута нахилу купюри змінюється напрямок руху фонового зображення) та елемент SPARK (коли на деяких ділянках банкноти зображення змінює колір, якщо нахилити купюру).

Як діяти при підозрі на фальшиву купюру

Українські купюри нового зразка мають більше 20 елементів захисту, що дозволяє швидко виявляти підробки без особливих пристроїв. Щоб перевірити гроші, достатньо оглянути їх на світлі, відчути на дотик та повернути під різним кутом. Інформацію про те, які саме захисні знаки мають при цьому проявитись, можна знайти на сайті НБУ. У 2021 році НБУ запустив проєкт #АнатоміяГривні, щоб навчити українців швидко ідентифікувати фальшиві банкноти.

Інформацію про захист доларів США можна знайти на сайті Бюро гравіювання та друку Міністерства фінансів США, а про євро – на сайті Європейського центрального банку.

Якщо банкнота викликає підозри, її справжність можна перевірити звернувшись до банку, який передасть її на безкоштовну експертизу до НБУ. Після перевірки справжні банкноти повертаються власнику, а підроблені вилучаються без компенсації та передаються Національній поліції для розслідування.