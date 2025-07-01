Шахраї активізувались: в Україні активно продавали підроблені гривні та долари

В Україні збільшилась кількість підроблених банкнот національної валюти за результатами 2024 року. Зокрема показник наблизився до значень 2021 року.

Підроблені гривні

Проте ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених. Водночас у 2021 році цей показник становив близько 7,1 підроблених купюр.

Помірне збільшення рівня підроблення банкнот гривні у 2024 році сталося через зростання активності зловмисників, що пояснюється певною їх адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням перевірити ефективність банківської та правоохоронної систем у протидії таким випадкам,

– пояснили у Нацбанку.

Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися банкноти двох номіналів:

500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок);

200 гривень (18%).

Зауважте! Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 гривень становили лише 4%.

Чому найбільше підробляють купюри старого зразка? Минулого року найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, бо банкноти нацвалюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які НБУ увів у обіг у 2015-2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту.

Фальшиві долари

Зокрема рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти майже повернувся до рівня 2021 року. Серед вилучених підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США – 93% від загальної кількості.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);

200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).

Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо,

– йдеться у тексті.

Для цього слід звертатися до:

ліцензованих Національним банком пунктів обміну валюти банків; небанківських фінансових установ.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності банкнот можна звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ. За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними.

Важливо! Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються ініціатору дослідження, а підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.