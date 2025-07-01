Поддельные гривны

Однако ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 1 миллиона настоящих банкнот 5,1 поддельных. В то же время в 2021 году этот показатель составлял около 7,1 поддельных купюр.

Умеренное увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2024 году произошло из-за роста активности злоумышленников, что объясняется определенной их адаптацией к реалиям военного положения и желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям,

– объяснили в Нацбанке.

Чаще всего в 2024 году из обращения изымались банкноты двух номиналов:

500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок);

200 гривен (18%).

Обратите внимание! Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен составляли лишь 4%.

Почему больше всего подделывают купюры старого образца? В прошлом году больше всего подделывали банкноты гривны старого образца, потому что банкноты нацвалюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые НБУ ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты.

Фальшивые доллары

В частности уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты почти вернулся к уровню 2021 года. Среди изъятых поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США – 93% от общего количества.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.д,

– говорится в тексте.

Для этого следует обращаться к:

лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков; небанковские финансовые учреждения.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности банкнот можно обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ. По результатам таких исследований, осуществляемых безвозмездно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными.

Важно! Банкноты иностранной валюты, признаны настоящими, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования, а поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.