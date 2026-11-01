ФБР офіційно звинуватило Північну Корею в атаці на Binance: що кажуть у Білому домі

Федеральне бюро розслідувань США офіційно звинуватило КНДР у масштабній кібератаці на криптобіржу Binance, скоєній 29 жовтня. Слідчі з'ясували, що зловмисники вже почали конвертувати викрадені активи в Ethereum.

Як повідомили у пресрелізі ФБР, кіберзлочинці намагаються відмити вкрадене за допомогою децентралізованих фінансових платформ DeFi та сервісів миттєвого обміну цифрових активів. Наразі американські правоохоронці намагаються максимально ускладнити переведення цих коштів у готівку.

Блокування підозрілих адрес

Американське бюро закликало операторів блокчейн-мереж, обмінники, DeFi-платформи та аналітичні сервіси негайно зупиняти будь-які транзакції з гаманцями зловмисників. Слідчі оприлюднили повний перелік адрес, пов'язаних із масштабним розкраданням, щоб запобігти подальшому руху крипти.

Також правоохоронці звернулися до криптовалютної спільноти з проханням передавати будь-яку інформацію про рух цих коштів до регіональних відділень ФБР або до спеціалізованого Центру скарг на інтернет-злочини.

Яка реакція Білого дому?

У дописі служби швидкого реагування Білого дому Дональд Трамп спростував заяву ФБР.

За його словами, США наразі не впевнені щодо того, чи здійснювали атаку саме з КНДР.

Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю,

– висловився Трамп.

Масштаби рекордної атаки

Кібератака, здійснена 29 жовтня, виявилася наймасштабнішою в історії цифрових фінансів, а загальний обсяг викраденого аналітики оцінили у 6,3 мільярда доларів.

Раніше компанії-емітенти стейблкоїнів екстрено відреагували на інцидент і заблокували майже 2,4 мільярда підозрілих доларів.