Нові правила передачі показників газу для жителів трьох областей

У "Нафтогазі" повідомили про зміни у процедурі передачі показників. Тепер ви зможете передавати інформацію не тільки телефон чи через контролера, є і інші способи.

Як подавати показники лічильника тепер

Відтепер ви зможете подавати лічильника онлайн і через SMS. Зміни торкнуться жителів Харківщини, Дніпровщини та Кіровоградщини.

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Тепер з 28 по 5 число щомісяця передавати спожиті куби блакитного палива можна через повідомлення на номер 4647. Сервіс доступний для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій Газмережі. – повідомили у "Нафтогазі"

Як подати показники лічильника через SMS:

напишіть номер особового рахунку – усі 9 цифр;

поставте пробіл;

напишіть 5 цифр-показників, які вказані на лічильнику.

Показники лічильника це цифри, що знаходяться до коми або значень червоним кольором.

Способи подачі показників лічильника:

телефоном;

у особистому кабінеті на сайті вашої компанії-регулятора;

у банківських додатках в розділі "Інші платежі";

у ботах у месенджері – посилання є на сайті вашого постачальника.

Який тариф на газ в Україні зараз

Уряд ввів рішення, згідно із яким – тариф на газ не буде змінюватися до кінця нового опалювального сезону.

Українці можуть бути впевнені, що "Нафтогаз" не збільшить суму комунальних до квітня 2024 року. Тобто він і надалі коштуватиме 7,4 гривні за кубометр.

Нафтогаз обслуговує 98% споживачів. 2% забезпечують інші регулятори.