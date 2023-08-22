Нові правила передачі показників газу для жителів трьох областей
Джерело:НАК "Нафтогаз"
У "Нафтогазі" повідомили про зміни у процедурі передачі показників. Тепер ви зможете передавати інформацію не тільки телефон чи через контролера, є і інші способи.
Як подавати показники лічильника тепер
Відтепер ви зможете подавати лічильника онлайн і через SMS. Зміни торкнуться жителів Харківщини, Дніпровщини та Кіровоградщини.
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Тепер з 28 по 5 число щомісяця передавати спожиті куби блакитного палива можна через повідомлення на номер 4647. Сервіс доступний для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій Газмережі. – повідомили у "Нафтогазі"
Як подати показники лічильника через SMS:
- напишіть номер особового рахунку – усі 9 цифр;
- поставте пробіл;
- напишіть 5 цифр-показників, які вказані на лічильнику.
Способи подачі показників лічильника:
- телефоном;
- у особистому кабінеті на сайті вашої компанії-регулятора;
- у банківських додатках в розділі "Інші платежі";
- у ботах у месенджері – посилання є на сайті вашого постачальника.
Який тариф на газ в Україні зараз
Уряд ввів рішення, згідно із яким – тариф на газ не буде змінюватися до кінця нового опалювального сезону.
Українці можуть бути впевнені, що "Нафтогаз" не збільшить суму комунальних до квітня 2024 року. Тобто він і надалі коштуватиме 7,4 гривні за кубометр.Зверніть увагу! Нафтогаз обслуговує 98% споживачів. 2% забезпечують інші регулятори.