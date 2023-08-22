Как подавать показатели счетчика теперь

Теперь вы сможете подавать счетчика онлайн и через SMS. Изменения коснутся жителей Харьковщины, Днепровщины и Кировоградщины.

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Теперь с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщения на номер 4647. Сервис доступен для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов Газсети. – сообщили в "Нафтогазе"

Как подать показатели счетчика через SMS:

напишите номер лицевого счета – все 9 цифр;

поставьте пробел;

напишите 5 цифр-показателей, указанных на счетчике.

Заметьте! Показатели счетчика это цифры, находящиеся до запятой или значения красным цветом.

Способы подачи показателей счетчика:

по телефону;

в личном кабинете на сайте вашей компании-регулятора;

в банковских приложениях в разделе "Прочие платежи";

в ботах в мессенджере – ссылка есть на сайте вашего поставщика.

Какой тариф на газ в Украине сейчас

Правительство ввело решение, согласно которому тариф на газ не будет меняться до конца нового отопительного сезона.

Украинцы могут быть уверены, что "Нефтегаз" не увеличит сумму коммунальных до апреля 2024 года. То есть он и дальше будет стоить 7,4 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Нефтегаз обслуживает 98% потребителей. 2% снабжают другие регуляторы.