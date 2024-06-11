ЄС виділить Україні 1,9 мільярда євро до кінця місяця

Європейський Союз виділить у червні для України 1,9 мільярда євро фінансової підтримки. Гроші надійдуть за програмою Ukraine Facility.

Коли надійдуть гроші для України

Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн пояснила, що кошти будуть виділені до кінця місяця.

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Сьогодні я також можу оголосити, що до кінця цього місяця ми надамо Україні додаткові 1,9 мільярда євро з нашого Українського механізму фінансування. Це пов'язано з комплексною стратегією реформ та інвестицій, яку схвалила Україна. Вона називається "Український план",

– сказала вона.

"Український план" включає реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу. Також він є основою для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів.

Близько 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде конфіскована в липні, за словами Урсули фон дер Ляєн.

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