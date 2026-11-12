Підготовка до зими: Естонія виділила мільйони євро для України

Естонія офіційно оголосила про надання Україні додаткових 6,5 мільйона євро. Кошти спрямують на стабільне проходження зимового періоду.

Куди саме спрямують нові європейські кошти

Більша частина цієї суми – 4,5 мільйона євро – піде на закупівлю та постачання локомотивів у співпраці з естонськими залізничними компаніями, про що повідомив глава естонського МЗС Маргус Цахкна у соцмережі Х.

Ще 2 мільйони євро країна перекаже до спеціальної програми Світового банку SPUR 2.0.

Маргус Цахкна Очільник МЗС Естонії Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема транспортні мережі, які залишаються одними з її головних цілей. Від початку повномасштабної агресії Росія знищила понад 600 локомотивів, а атаки на залізничну інфраструктуру України продовжують посилюватися.

Наголошується, що забезпечення транспортного сполучення та мобільності України має вирішальне значення для збереження її стійкості та підтримки економічної діяльності.

Естонія підтримуватиме Україну на кожному етапі, у будь-яку пору року та за будь-яких випробувань,

– додав Маргус Цахкна.

Слід також додати, що загальний обсяг підтримки України з боку Естонії, включно з уже наданою та запланованою допомогою на 2022–2027 роки, становить 1,41 мільярда євро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже робив заяву щодо локомотивів. Він пояснив, що ворог цілеспрямовано намагається їх знищувати.