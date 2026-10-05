Яку допомогу отримала Україна від Естонії

З цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підготовку до складної зими, про що йдеться на сайті МЗС Естонії.

Міністерство закордонних справ виділить 50 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України – для посилення захисту та стійкості української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

до Фонду підтримки енергетики України – для посилення захисту та стійкості української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Ще 50 тисяч євро буде надано Гуманітарному фонду для України (UHF), яким управляє Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Допомога надаватиметься відповідно до найбільш нагальних потреб, з особливою увагою до вразливих груп, зокрема жінок, дітей та людей з інвалідністю.

Станом на сьогодні Естонія загалом спрямувала до Фонду підтримки енергетики майже 2,75 мільйона євро з ресурсів Міністерства закордонних справ та Міністерства клімату.

Виділивши сьогодні цю допомогу, Естонія підтверджує свою незмінну прихильність до подолання міжнародних гуманітарних криз та зміцнення міжнародної співпраці. Таким чином ми також робимо внесок у стабільність і безпеку Європи, від яких залежать добробут і безпека населення Естонії,

– заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він додав, що українці готуються до зими, яка може стати "найскладнішою за весь час".

Нагадаємо, що Німеччина також надала енергетичну допомогу. Вона становить 250 мільйонів євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зокрема, Росія вже почала бити по енергетиці України. У деяких регіонах вже навіть встигли запровадити екстрені відключення світла.