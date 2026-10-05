Какую помощь получила Украина от Эстонии
Из этой суммы 100 тысяч евро будут направлены на подготовку к сложной зиме, о чем говорится на сайте МИД Эстонии.
- Министерство иностранных дел выделит 50 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины – для укрепления защиты и устойчивости украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.
- Ещё 50 тысяч евро будут предоставлены Гуманитарному фонду для Украины (UHF), которым управляет Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Помощь будет предоставляться в соответствии с наиболее насущными потребностями, с особым вниманием к уязвимым группам, в частности женщинам, детям и людям с инвалидностью.
На сегодняшний день Эстония в целом направила в Фонд поддержки энергетики почти 2,75 миллиона евро из средств Министерства иностранных дел и Министерства климата.
Выделив сегодня эту помощь, Эстония подтверждает свою неизменную приверженность преодолению международных гуманитарных кризисов и укреплению международного сотрудничества. Таким образом мы также вносим вклад в стабильность и безопасность Европы, от которых зависят благосостояние и безопасность населения Эстонии,
– заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Он добавил, что украинцы готовятся к зиме, которая может стать "самой сложной за всю историю".
Напомним, что Германия также предоставила энергетическую помощь. Она составляет 250 миллионов евро.
В частности, Россия уже начала наносить удары по энергетике Украины. В некоторых регионах уже даже успели ввести экстренные отключения света.