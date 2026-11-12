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Подготовка к зиме: Эстония выделила миллионы евро для Украины

Валерия Моргун
Эстония выделила финансовую помощь Украине

Допомога від Естонії / Фото Getty Images

Эстония официально объявила о выделении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро. Средства будут направлены на обеспечение стабильного прохождения зимнего периода.

Куда именно будут направлены новые европейские средства

Большая часть этой суммы – 4,5 миллиона евро – пойдет на закупку и поставку локомотивов в сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями, о чем сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в социальной сети Х.

 
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Еще 2 миллиона евро страна перечислит в специальную программу Всемирного банка SPUR 2.0.

Маргус Цахкна

Глава МИД Эстонии

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины, в частности по транспортным сетям, которые остаются одними из ее главных целей. С начала полномасштабной агрессии Россия уничтожила более 600 локомотивов, а атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины продолжают усиливаться.

Подчеркивается, что обеспечение транспортного сообщения и мобильности Украины имеет решающее значение для сохранения ее устойчивости и поддержания экономической деятельности.

Эстония будет поддерживать Украину на каждом этапе, в любое время года и при любых испытаниях– добавил Маргус Цахкна.

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Следует также добавить, что общий объем поддержки Украины со стороны Эстонии, включая уже предоставленную и запланированную помощь на 2022–2027 годы, составляет 1,41 миллиарда евро.

Топливо

Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что Владимир Зеленский уже делал заявление по поводу локомотивов. Он пояснил, что враг целенаправленно пытается их уничтожать.

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