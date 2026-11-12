Подготовка к зиме: Эстония выделила миллионы евро для Украины

Допомога від Естонії / Фото Getty Images
Эстония официально объявила о выделении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро. Средства будут направлены на обеспечение стабильного прохождения зимнего периода.
Куда именно будут направлены новые европейские средства
Большая часть этой суммы – 4,5 миллиона евро – пойдет на закупку и поставку локомотивов в сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями, о чем сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в социальной сети Х.
Еще 2 миллиона евро страна перечислит в специальную программу Всемирного банка SPUR 2.0.
Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины, в частности по транспортным сетям, которые остаются одними из ее главных целей. С начала полномасштабной агрессии Россия уничтожила более 600 локомотивов, а атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины продолжают усиливаться.
Подчеркивается, что обеспечение транспортного сообщения и мобильности Украины имеет решающее значение для сохранения ее устойчивости и поддержания экономической деятельности.
Эстония будет поддерживать Украину на каждом этапе, в любое время года и при любых испытаниях
Следует также добавить, что общий объем поддержки Украины со стороны Эстонии, включая уже предоставленную и запланированную помощь на 2022–2027 годы, составляет 1,41 миллиарда евро.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Напомним, что Владимир Зеленский уже делал заявление по поводу локомотивов. Он пояснил, что враг целенаправленно пытается их уничтожать.
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