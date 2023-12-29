Головне, щоб надавали вчасно: як довго Україна протримається без великих траншів допомоги

Нещодавно до України надійшов черговий транш фінансової допомоги від Західних партнерів на суму 900 мільйонів доларів. Проте, чи буде така підтримка регулярною, розповів голова Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

Чи довго Україна протримається без великих траншів

Голова Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер розповів, як довго Україна зможе витримати без великих пакетів допомоги. Про це у нього спитали в інтерв'ю для Голосу Америки.

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На його думку, дійсно важливим фактором є вчасність цієї допомоги. Наприклад у 2023 році фінансування надходило, коли це було потрібно і це вже велике досягнення.

Альфред Кеммер Голова Європейського департаменту МВФ Щодо обговорень з великих пакетів допомоги у США та ЄС, я маю сказати, що це відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких завжди можуть виникнути певні складнощі. Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо.

Він додав, що МВФ регулярно наголошує на необхідності вчасного фінансування. Уже в І кварталі 2024 року очікується, що Україна отримає новий пакет фінансової допомоги.

Також наприкінці року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються,

– сказав Кеммер.

Голова Європейського департаменту МВФ нагадав, що програма фінансування обсягом 122 мільярди спрямована на захист вразливих верств населення, виплату заробітної плати, пенсії, оплату освіти тощо.