Долго ли Украина продержится без больших траншей

Глава Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер рассказал, как долго Украина сможет выдержать без больших пакетов помощи. Об этом у него спросили в интервью Голоса Америки.

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По его мнению, действительно важным фактором является своевременность этой помощи. К примеру в 2023 году финансирование поступало, когда это требовалось и это уже большое достижение.

Альфред Кеммер Глава Европейского департамента МВФ Что касается обсуждений крупных пакетов помощи в США и ЕС, я должен сказать, что это происходит в рамках бюджетных процессов, в которых всегда могут возникнуть определенные сложности. Как администрация США, так и Европейский Союз привержены тому, чтобы провести эти пакеты через бюджетный процесс и предоставить средства. Это очень важно.

Он добавил, что МВФ регулярно подчеркивает необходимость своевременного финансирования. Уже В I квартале 2024 года ожидается, что Украина получит новый пакет финансовой помощи.

Также в конце года украинские власти приняли меры по обеспечению буферов ликвидности. Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев во избежание проблем на случай, если средства доноров задержатся,

– сказал Кеммер.

Обратите внимание! Глава Европейского департамента МВФ напомнил, что программа финансирования объемом 122 миллиарда направлена на защиту уязвимых слоев населения, выплату заработной платы, пенсии, оплату образования и т.д.