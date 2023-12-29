Чи довго Україна протримається без великих траншів

Голова Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер розповів, як довго Україна зможе витримати без великих пакетів допомоги. Про це у нього спитали в інтерв'ю для Голосу Америки.

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На його думку, дійсно важливим фактором є вчасність цієї допомоги. Наприклад у 2023 році фінансування надходило, коли це було потрібно і це вже велике досягнення.

Альфред Кеммер Голова Європейського департаменту МВФ Щодо обговорень з великих пакетів допомоги у США та ЄС, я маю сказати, що це відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких завжди можуть виникнути певні складнощі. Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо.

Він додав, що МВФ регулярно наголошує на необхідності вчасного фінансування. Уже в І кварталі 2024 року очікується, що Україна отримає новий пакет фінансової допомоги.

Також наприкінці року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються,

– сказав Кеммер.

Зверніть увагу! Голова Європейського департаменту МВФ нагадав, що програма фінансування обсягом 122 мільярди спрямована на захист вразливих верств населення, виплату заробітної плати, пенсії, оплату освіти тощо.