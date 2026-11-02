Удари Росії виснажують економіку: Bloomberg про нову загрозу для України

Російські атаки на інфраструктуру завдають болючих ударів по фінансовій стабільності України. Через це Київ стає дедалі залежнішим від допомоги міжнародних партнерів.

Чому фінансова стабільність під загрозою

Останнім часом російська армія змістила фокус атак на українську бізнес-інфраструктуру. Під ударами також залишаються енергетичні об'єкти та транспорт, зазначають аналітики Bloomberg Economics.

Наслідки цих атак посилюють тиск на українську економіку. Відтак здатність держави продовжувати війну у 2027 році залежатиме від підтримки донорів.

Хоча найближчим часом економічний колапс малоймовірний, продовження війни до 2027 року дедалі більше залежатиме від своєчасних, надійних і достатніх надходжень західного фінансування,

– зазначають економісти Bloomberg Катерина Власова та Алекс Кокчаров.

Водночас аналітики очікують, що за підсумками 2026 року економіка України може скоротитися.

Зокрема, Національний банк України минулого тижня суттєво погіршив прогноз динаміки валового внутрішнього продукту. Тепер регулятор очікує падіння ВВП на 0,4%, хоча раніше прогнозував зростання на 1,8%.

Якщо цей прогноз справдиться, це буде перший річний економічний спад в Україні з 2022 року. Тоді, після початку повномасштабного російського вторгнення, український ВВП скоротився більш ніж на 30%.

Скільки мільярдів потрібно Україні

Наразі Європейський Союз залишається найбільшим донором України. Блок уже заклав понад 100 мільярдів доларів на потреби України у 2026 та 2027 роках.

Проте реальність війни диктує інші цифри. Президент Володимир Зеленський минулого місяця оцінив, що лише на оборону наступного року потрібно 70 мільярдів євро.

Ситуацію ускладнює політична турбулентність у Європі, яка може загальмувати виділення необхідних пакетів допомоги.

Політична невизначеність у ключових європейських державах, зокрема президентські вибори у Франції та парламентські вибори в Італії й Польщі, може ускладнити подальшу підтримку,

– застерігають економісти Bloomberg.

Нагадаємо, зараз Євросоюз також шукає додаткові джерела фінансування для України на 2027 рік. За даними ЗМІ, Брюссель розглядає можливість залучення допомоги від партнерів, зокрема Великої Британії та Канади.