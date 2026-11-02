Удары России выснаживают экономику: Bloomberg о новой угрозе для Украины

Почему финансовая стабильность находится под угрозой

В последнее время российская армия перенесла фокус атак на украинскую бизнес-инфраструктуру. Под ударами также остаются энергетические объекты и транспорт, отмечают аналитики Bloomberg Economics.

Adv

популярные видео

Последствия этих атак усиливают давление на украинскую экономику. Следовательно, способность государства продолжать войну в 2027 году будет зависеть от поддержки доноров.

Хотя в ближайшее время экономический коллапс маловероятен, продолжение войны до 2027 года будет все больше зависеть от своевременных, надежных и достаточных поступлений западного финансирования– отмечают экономисты Bloomberg Екатерина Власова и Алекс Кокчаров.

В то же время аналитики ожидают, что по итогам 2026 года экономика Украины может сократиться.

В частности, Национальный банк Украины на прошлой неделе существенно ухудшил прогноз динамики валового внутреннего продукта. Теперь регулятор ожидает падения ВВП на 0,4%, хотя ранее прогнозировал рост на 1,8%.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если этот прогноз оправдается, это будет первый годовой экономический спад в Украине с 2022 года. Тогда, после начала полномасштабного российского вторжения, украинский ВВП сократился более чем на 30%.

Сколько миллиардов нужно Украине

На данный момент Европейский Союз остается крупнейшим донором Украины. Блок уже заложил более 100 миллиардов долларов на нужды Украины в 2026 и 2027 годах.

Однако реальность войны диктует другие цифры. Президент Владимир Зеленский в прошлом месяце оценил, что только на оборону в следующем году потребуется 70 миллиардов евро.

Ситуацию осложняет политическая нестабильность в Европе, которая может затормозить выделение необходимых пакетов помощи.

Политическая неопределенность в ключевых европейских государствах, в частности президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Италии и Польше, может затруднить дальнейшую поддержку– предупреждают экономисты Bloomberg.

Напомним, сейчасЕвросоюз также ищет дополнительные источники финансирования для Украинына 2027 год. По данным СМИ, Брюссель рассматривает возможность привлечения помощи от партнеров, в частности Великобритании и Канады.