Німеччина готує Україні додаткові 100 мільйонів євро: для чого потрібні кошти
Україна може отримати додаткову фінансову підтримку від одного з найбільших європейських партнерів на тлі постійного терору Росії. Ці кошти мають допомогти не лише відновити пошкоджені об'єкти, а й підготувати критичну інфраструктуру до подальших атак ворога.
На що Німеччина хоче виділити додаткові кошти
Міністерство фінансів Німеччини пропонує виділити ще 100 мільйонів євро для підтримки України. Про це йдеться в листі відомства до бюджетного комітету Бундестагу, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Ці гроші мають посилити стійкість України до інтенсивних російських атак. Їх пропонують спрямувати на відновлення пошкодженої інфраструктури:
- водопостачання;
- енергетики;
- та транспорту.
Ці 100 мільйонів стануть доповненням до фінансування, яке вже закладене в німецький бюджет на 2026 рік.
Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту неможливо було спрогнозувати,
– йдеться у зверненні до бюджетного комітету.
Як це допоможе українцям пережити зиму
У документі Мінфін підкреслює, що з липня 2026 року Росія цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі, логістиці та підприємствах у великих містах.
З наближенням холодів ситуація стала ще більш напруженою. За оцінкою, наведеною в листі, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна втратила 80% потужностей з виробництва електроенергії.
Лише російські атаки в жовтні спричинили відключення світла більш ніж у третині регіонів країни.
Тому додаткові кошти можуть використати:
- на обладнання для децентралізованого виробництва електроенергії та системи її зберігання;
- ремонт пошкодженої інфраструктури водопостачання й енергетики;
- обладнання для пожежогасіння;
- та відновлення шкільних будівель.
У відомстві вважають, що нове фінансування є важливим для стабілізації критичних систем та забезпечення людей базовими послугами.
Нагадаємо, Німеччина залишається найбільшим європейським донором України, який постійно надає фінансову допомогу. Зокрема, у вересні Німеччина виділила 250 мільйонів євро, які були спрямовані через Фонд підтримки енергетики України для підготовки до опалювального сезону.