Щоб українська економіка вистояла наступного року, Києву потрібно залучити щонайменше 115 мільярдів євро. Наразі уряд активно працює з європейськими партнерами, аби гарантувати безперебійне надходження цих фінансів.

Скільки грошей потрібно державі

Україна вже має підтвердження на 90 мільярдів євро, про що розповів український лідер Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Зараз ми активно працюємо з нашими колегами, партнерами в Європі, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси. Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 45 мільярдів у нас було завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки по 45 мільярдів.

Нещодавно домовилися про додаткові гроші – 45 мільярдів. Тобто на наступний рік Україна отримає 90 мільярдів євро.

Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. 25 мільярдів треба знайти, і я впевнений, що ми це завдання виконаємо. Тобто на центральному рівні ми займаємось пошуком фінансування передусім,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що це "дуже вагомо та непросто", але вже п’ятий рік повномасштабної війни українці отримують фінансовий базис, фінансову основу. І йдеться щонайменше про 100 мільярдів на рік.

Нагадаємо, що Європейська комісія ще 18 листопада офіційно запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 мільярдів євро. З них 20 мільярдів підуть саме на закриття "дірок" у держбюджеті. Головна перевага цієї позики полягає в тому, що повертати борги доведеться не з кишень українських платників податків, а коштом майбутніх репарацій від Росії.