Сколько денег нужно государству

Украина уже имеет подтверждение на 90 миллиардов евро, что сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский Президент Украины Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами и партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансовые средства. Украине нужно на следующий год как минимум 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 45 миллиардов у нас было благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза о поддержке на два года по 45 миллиардов.

Недавно договорились о дополнительных средствах – 45 миллиардов. То есть на следующий год Украина получит 90 миллиардов евро.

Еврокомиссия уже представила план, как это обеспечить, и мы сейчас работаем над тем, чтобы Евросоюз это поддержал. 25 миллиардов нужно найти, и я уверен, что мы эту задачу выполним. То есть на центральном уровне мы занимаемся прежде всего поиском финансирования– подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что это "очень значительная сумма и не просто", но уже пятый год полномасштабной войны украинцы получают финансовую базу, финансовую основу. И речь идет как минимум о 100 миллиардах в год.

Напомним, что Европейская комиссия еще 18 ноября официально предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро. Из них 20 миллиардов пойдут именно на закрытие "дырок" в госбюджете. Главное преимущество этого займа заключается в том, что возвращать долги придется не из карманов украинских налогоплательщиков, а за счет будущих репараций от России.