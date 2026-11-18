Кто будет погашать долги и на что пойдут европейские деньги

Европейская комиссия 18 ноября официально предложила предоставить Украине дополнительный кредит на сумму до 45 миллиардов евро в 2027 году, сообщает "Европейская Правда". Как сообщили в пресс-службе ведомства, из этого пакета 25 миллиардов будут направлены непосредственно на военную помощь, а еще 20 миллиардов помогут закрыть дыры в государственном бюджете.

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Обратите внимание! Главная особенность этого займа заключается в том, что он будет иметь форму кредита с ограниченным правом требования. Проще говоря – Украине не придется вытаскивать эти деньги из карманов налогоплательщиков, ведь возвращать основную сумму долга придется исключительно после получения репараций от России.

Какие условия придется выполнить Киеву

Получение бюджетной части средств не будет автоматическим. Европейцы жестко увязывают финансирование с реальными изменениями в стране, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Окончательную судьбу этого предложения лидеры ЕС должны решить на внеочередном саммите в Брюсселе 26–27 ноября. Если решение будет принято, Европарламент внесет изменения в бюджет ЕС, чтобы использовать его в качестве гарантии.

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Потребность в новых вливаниях возникла из-за того, что предыдущего кредита на 90 миллиардов евро оказалось недостаточно для покрытия дефицита 2027 года, который оценивается в 70 миллиардов. Как как сообщалось ранее, Брюссель активно искал пути привлечения этих средств. В то же время амбициозный план может столкнуться с сопротивлением т отдельных стран, ведь Венгрия, Словакия и Чехия уже заявляли о нежелании участвовать в будущем финансировании.

Тем временем Украина продолжает получать текущую поддержку: буквально на днях Рада ЕС одобрила рекордный транш на сумму почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, а также перечислила 1,71 миллиарда евро исключительно на закупку ракет, дронов и систем ПВО.