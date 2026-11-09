Украина может получить дополнительные 45 миллиардов евро: ЕС ищет средства

Сколько средств планирует выделить ЕС

О новых финансовых планах ЕС в понедельник, 9 ноября, рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, говорится на сайте Еврокомиссии.

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По оценкам специалистов, дефицит финансирования Украины на 2027 год составляет 70 миллиардов евро. Евросоюз намерен покрыть около двух третей этой суммы – 45 миллиардов евро.

Параллельно мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось– пояснил Домбровскис.

Когда может быть принято решение

Пока окончательного решения ЕС о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро нет. Еврокомиссия продолжает прорабатывать варианты, которые планирует представить странам блока.

Домбровскис отметил, что одним из основных вариантов, которые сейчас оценивает и прорабатывает Брюссель, является кредитная схема, то есть совместные заимствования ЕС, обеспеченные российскими активами.

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В то же время еврокомиссар пообещал, что варианты возможной поддержки Украины будут представлены в ближайшее время.

Я настроен с осторожным оптимизмом, что мы сможем найти решение и обеспечить это дополнительное финансирование в размере 45 миллиардов евро – сверх того, что уже предусмотрено– добавил Домбровскис.

Обратите внимание! Вместе с тем в ЕС уже начаты процедуры по второй половине кредита в размере 90 миллиардов евро, утвержденного на 2026–2027 годы. В следующем году Киев может получить 45 миллиардов из этой суммы, треть из которых пойдет на поддержку бюджета, а две трети – на оборонные нужды.

Напомним, ранее Евросоюз призвал страны "Большой семерки" увеличить финансовую поддержку Украины. Брюссель рассчитывает привлечь дополнительные средства от международных партнеров, ведь самостоятельно покрыть все потребности Киева будет сложно.