Украина может получить дополнительные 45 миллиардов евро: ЕС ищет средства

ЕС может выделить Украине еще 45 миллиардов сверх ранее утвержденной суммы / Фото: Depositphotos
Брюссель пытается найти способ покрыть значительную часть финансовых потребностей Киева, поскольку ранее запланированной помощи оказалось недостаточно. В 2027 году Украине могут предоставить дополнительную финансовую поддержку в дополнение к утвержденному кредиту.
Сколько средств планирует выделить ЕС
О новых финансовых планах ЕС в понедельник, 9 ноября, рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, говорится на сайте Еврокомиссии.
По оценкам специалистов, дефицит финансирования Украины на 2027 год составляет 70 миллиардов евро. Евросоюз намерен покрыть около двух третей этой суммы – 45 миллиардов евро.
Параллельно мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось
Когда может быть принято решение
Пока окончательного решения ЕС о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро нет. Еврокомиссия продолжает прорабатывать варианты, которые планирует представить странам блока.
Домбровскис отметил, что одним из основных вариантов, которые сейчас оценивает и прорабатывает Брюссель, является кредитная схема, то есть совместные заимствования ЕС, обеспеченные российскими активами.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
В то же время еврокомиссар пообещал, что варианты возможной поддержки Украины будут представлены в ближайшее время.
Я настроен с осторожным оптимизмом, что мы сможем найти решение и обеспечить это дополнительное финансирование в размере 45 миллиардов евро – сверх того, что уже предусмотрено
Обратите внимание! Вместе с тем в ЕС уже начаты процедуры по второй половине кредита в размере 90 миллиардов евро, утвержденного на 2026–2027 годы. В следующем году Киев может получить 45 миллиардов из этой суммы, треть из которых пойдет на поддержку бюджета, а две трети – на оборонные нужды.
Напомним, ранее Евросоюз призвал страны "Большой семерки" увеличить финансовую поддержку Украины. Брюссель рассчитывает привлечь дополнительные средства от международных партнеров, ведь самостоятельно покрыть все потребности Киева будет сложно.
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