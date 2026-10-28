Бюджет Украины на 2027 год: почему ЕС в срочном порядке требует деньги у стран "Большой семерки"

Почему возникла угроза для украинского бюджета

Европейская комиссия бьет тревогу из-за прогнозируемого дефицита финансирования Украины в размере 70 миллиардов евро в 2027 году. Чтобы покрыть эту гигантскую дыру, ЕС начал активно давить на партнеров из "Группы семи", требуя новых денежных вливаний, о чем пишет Financial Times.

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Для рядовых украинцев эти переговоры означают одно: будут ли в государстве деньги на бесперебойную выплату пенсий, социальных пособий и зарплат военным. Ведь после того, как президент США Дональд Трамп прекратил прямое финансирование, бремя содержания нашей экономики легло преимущественно на европейцев.

Кто должен дать деньги и что говорят союзники

По данным Еврокомиссии, страны за пределами ЕС пообещали выделить всего 4 миллиарда евро на следующий год. Это катастрофически мало по сравнению с 19 миллиардами в 2026 году. Страны G7, в число которых входят США, Великобритания, Канада и Япония, в совокупности планируют предоставить лишь 1 миллиард евро.

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Европа не может самостоятельно удовлетворить финансовые потребности Украины... Международные партнеры также должны присоединиться, в том числе союзники по НАТО– подчеркнул представитель Еврокомиссии, отвергнув возможность самостоятельного покрытия дефицита Брюсселем.

В настоящее время европейские чиновники ожидают обнародования бюджетов Великобритании и Канады на 2027 год, надеясь увидеть в них новые обязательства. Однако в Оттаве и Токио пока избегают конкретики, отмечая, что лишь рассматривают различные варианты поддержки с учетом дальнейшего развития событий.

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Какие решения принимались ранее

Проблема финансовой дыры назревала давно. Как уже сообщалось, предыдущий план поддержки основывался на предположении, что боевые действия завершатся в 2026 году. Однако эскалация со стороны России нарушила эти расчеты, и теперь война требует значительно больших ресурсов.

Обратите внимание! В настоящее время ЕС и его страны-члены обеспечивают 80% внешней помощи Киеву. Брюссель уже выделил 90 миллиардов евро в виде кредита на 2026–2027 годы, но это покрывает лишь две трети потребностей. Если союзники по G7 не найдут дополнительных средств, Еврокомиссии придется запускать экстренные механизмы, в частности совместный выпуск долговых обязательств, который вынесут на обсуждение во время саммита в конце ноября.

Прогнозы

Кстати, Украина и Финляндия договорились о масштабном финансовом пакете на сумму 240 миллионов евро. Эти средства пойдут на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление оборонного сектора нашего государства.