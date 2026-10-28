Восстановление Украины: Финляндия выделяет 240 миллионов евро на энергетику и оборону

Финляндия поможет украинской энергетике / Фото Андрея Сибиги
Европейские партнеры продолжают инвестировать в восстановление нашей страны даже в условиях активных боевых действий. Новое масштабное соглашение позволит привлечь иностранный бизнес к спасению ключевых отраслей.
Куда будут направлены средства и какие отрасли получат наибольшее финансирование
Украина и Финляндия договорились о масштабном финансовом пакете на сумму 240 миллионов евро. Эти средства пойдут на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление оборонного сектора нашей страны, что сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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Благодаря соглашению между финской государственной финансовой компанией Finnvera и Еврокомиссией иностранный бизнес сможет напрямую присоединиться к украинским проектам. Основной акцент делается на энергетике, которая постоянно страдает от российского террора, а также на логистике и развитии цифровой инфраструктуры.
Важно! Кроме того, инвестиции охватят добычу и переработку критически важного сырья, а также производство товаров двойного назначения для нужд фронта.
Что известно о защите населения и предыстории сотрудничества
Особое внимание в ходе переговоров дипломаты уделили расширению так называемой "Коалиции убежищ" (Shelter Coalition). Это решение напрямую влияет на повседневную безопасность украинцев в городах, которые ежедневно подвергаются вражеским атакам.
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Прогнозы
Между тем Украина и Румыния договорились о масштабном расширении сотрудничества в области энергетики, что позволит привлечь почти 1 ГВт дополнительной пропускной способности электросетей. Это означает больше импортного электричества для украинских семей и бизнеса в периоды пиковых нагрузок.
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