Электроэнергия и газ зимой: Украина и Румыния договорились о новых мощностях

Украина и Румыния достигли договоренности по вопросам энергетики / Фото Pixabay
Соседние государства объединяют усилия, чтобы подготовить энергосистему к самым сложным зимним испытаниям. Этот шаг может стать решающим для обеспечения стабильности в домах миллионов граждан.
Как новые договоренности повлияют на графики отключений
Украина и Румыния договорились о масштабном расширении сотрудничества в энергетической сфере, что позволит привлечь почти 1 ГВт дополнительной пропускной способности электросетей. Это означает больше импортной электроэнергии для украинских семей и бизнеса в периоды пиковых нагрузок, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
популярные видео
Помимо электроэнергии, правительственные чиновники сосредоточились на логистике топлива, чтобы избежать дефицита на АЗС и стабилизировать цены. Стороны планируют увеличить пропускную способность на границе и открыть новые транзитные маршруты. Также министры обсудили использование Вертикального и Трансбалканского газовых коридоров для надежного прохождения отопительного сезона.
Рассчитываем также на заинтересованность румынских компаний в хранении части газа в украинских газохранилищах
Он добавил, что страны будут совместно работать над добычей голубого топлива и разработкой новых месторождений, что в перспективе укрепит энергетическую независимость от внешних потрясений.
Почему энергетическая безопасность региона требует совместных действий
Из-за постоянных российских атак на энергогенерацию Украина остро нуждается в расширении импортных мощностей из стран ЕС для покрытия дефицита. Румыния уже играет ключевую роль в реализации "дорожной карты" Трансбалканского маршрута, предлагая выгодные тарифные условия. Углубление этого практического сотрудничества является критически важным шагом для выживания украинской экономики и защиты граждан в условиях энергетического террора со стороны врага.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Кстати, на прошлой неделе через Фонд поддержки энергетики Украина получила оборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро от восьми стран-партнеров.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии