Электроэнергия и газ зимой: Украина и Румыния договорились о новых мощностях

Как новые договоренности повлияют на графики отключений

Украина и Румыния договорились о масштабном расширении сотрудничества в энергетической сфере, что позволит привлечь почти 1 ГВт дополнительной пропускной способности электросетей. Это означает больше импортной электроэнергии для украинских семей и бизнеса в периоды пиковых нагрузок, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

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Помимо электроэнергии, правительственные чиновники сосредоточились на логистике топлива, чтобы избежать дефицита на АЗС и стабилизировать цены. Стороны планируют увеличить пропускную способность на границе и открыть новые транзитные маршруты. Также министры обсудили использование Вертикального и Трансбалканского газовых коридоров для надежного прохождения отопительного сезона.

Рассчитываем также на заинтересованность румынских компаний в хранении части газа в украинских газохранилищах– отметил глава правительства.

Он добавил, что страны будут совместно работать над добычей голубого топлива и разработкой новых месторождений, что в перспективе укрепит энергетическую независимость от внешних потрясений.

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Почему энергетическая безопасность региона требует совместных действий

Из-за постоянных российских атак на энергогенерацию Украина остро нуждается в расширении импортных мощностей из стран ЕС для покрытия дефицита. Румыния уже играет ключевую роль в реализации "дорожной карты" Трансбалканского маршрута, предлагая выгодные тарифные условия. Углубление этого практического сотрудничества является критически важным шагом для выживания украинской экономики и защиты граждан в условиях энергетического террора со стороны врага.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, на прошлой неделе через Фонд поддержки энергетики Украина получила оборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро от восьми стран-партнеров.