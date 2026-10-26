Подготовка к зиме: семь регионов получили энергооборудование на сумму 3,2 миллиона евро

Что именно получили регионы от союзников

На прошлой неделе через Фонд поддержки энергетики Украина получила оборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро от восьми стран-партнеров, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Помощь оказали Швеция, Великобритания, Эстония, Норвегия, ЕС, Австралия, Люксембург и Германия.

Речь идет о силовых трансформаторах, наружных выключателях, кабелях и габионах для физической защиты объектов.

Эта помощь уже поступила энергетическим компаниям в таких регионах:

Черниговская область; Полтавская область; Днепропетровская область; Сумская область; Харьковская область; Винницкая область; Одесская область.

Напомним, что Украина готовит новый инвестиционный проект для НЭК "Укрэнерго". Сумма составит до 275 миллионов евро. Он предусматривает повышение устойчивости критически важных подстанций.

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Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине ожидается суровая зима. В частности, в некоторых регионах перебои с электроснабжением (отключение света) будут длиться до 12 часов.