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Подготовка к зиме: семь регионов получили энергооборудование на сумму 3,2 миллиона евро

Валерия Моргун
Энергетическая помощь Украине от партнеров

Энергетическая помощь / Фото: Getty Images

Союзники продолжают экстренно поставлять крайне важные компоненты для восстановления украинских сетей. В частности, таким образом ведется подготовка к отопительному сезону.

Что именно получили регионы от союзников

На прошлой неделе через Фонд поддержки энергетики Украина получила оборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро от восьми стран-партнеров, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Помощь оказали Швеция, Великобритания, Эстония, Норвегия, ЕС, Австралия, Люксембург и Германия.

Речь идет о силовых трансформаторах, наружных выключателях, кабелях и габионах для физической защиты объектов.

Эта помощь уже поступила энергетическим компаниям в таких регионах:

  1. Черниговская область;
  2. Полтавская область;
  3. Днепропетровская область;
  4. Сумская область;
  5. Харьковская область;
  6. Винницкая область;
  7. Одесская область.

Напомним, что Украина готовит новый инвестиционный проект для НЭК "Укрэнерго". Сумма составит до 275 миллионов евро. Он предусматривает повышение устойчивости критически важных подстанций.

Топливо

Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине ожидается суровая зима. В частности, в некоторых регионах перебои с электроснабжением (отключение света) будут длиться до 12 часов.

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