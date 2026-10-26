Подготовка к зиме: семь регионов получили энергооборудование на сумму 3,2 миллиона евро

Энергетическая помощь / Фото: Getty Images
Союзники продолжают экстренно поставлять крайне важные компоненты для восстановления украинских сетей. В частности, таким образом ведется подготовка к отопительному сезону.
Что именно получили регионы от союзников
На прошлой неделе через Фонд поддержки энергетики Украина получила оборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро от восьми стран-партнеров, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.
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Помощь оказали Швеция, Великобритания, Эстония, Норвегия, ЕС, Австралия, Люксембург и Германия.
Речь идет о силовых трансформаторах, наружных выключателях, кабелях и габионах для физической защиты объектов.
Эта помощь уже поступила энергетическим компаниям в таких регионах:
- Черниговская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Винницкая область;
- Одесская область.
Напомним, что Украина готовит новый инвестиционный проект для НЭК "Укрэнерго". Сумма составит до 275 миллионов евро. Он предусматривает повышение устойчивости критически важных подстанций.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине ожидается суровая зима. В частности, в некоторых регионах перебои с электроснабжением (отключение света) будут длиться до 12 часов.
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