Підготовка до зими: сім регіонів отримали енергообладнання на 3,2 мільйона євро

Що саме отримали регіони від союзників

Минулого тижня через Фонд підтримки енергетики Україна отримала устаткування на майже 3,2 мільйона євро від восьми країн-партнерів, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Допомогу надали Швеція, Велика Британія, Естонія, Норвегія, ЄС, Австралія, Люксембург та Німеччина.

Йдеться про силові трансформатори, зовнішні вимикачі, кабелі та габіони для фізичного захисту об'єктів.

Ця допомога вже надійшла до енергетичних компаній у таких регіонах:

Чернігівщина; Полтавщина; Дніпропетровщина; Сумщина; Харківщина; Вінниччина; Одещина.

Нагадаємо, що Україна готує новий інвестиційний проєкт для НЕК "Укренерго". Сума становитиме до 275 мільйонів євро. Він передбачає посилення стійкості критично важливих підстанцій.

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