Світло та газ взимку: Україна та Румунія домовилися про нові потужності

Як нові домовленості вплинуть на графіки відключень

Україна та Румунія домовилися про масштабне розширення енергетичної співпраці, що дозволить залучити майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності електромереж. Це означає більше імпортного світла для українських родин та бізнесу в періоди пікових навантажень, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

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Окрім електрики, урядовці зосередилися на логістиці пального, щоб уникнути дефіциту на АЗС та стабілізувати ціни. Сторони планують збільшити пропускну здатність на кордоні та відкрити нові транзитні маршрути. Також міністри обговорили використання Вертикального і Трансбалканського газових коридорів для надійного проходження опалювального сезону.

Розраховуємо також на зацікавленість румунських компаній у зберіганні частини газу в українських газосховищах– зазначив очільник уряду.

Він додав, що країни спільно працюватимуть над видобутком блакитного палива та розробкою нових родовищ, що в перспективі посилить енергонезалежність від зовнішніх шоків.

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Чому енергетична безпека регіону потребує спільних дій

Через постійні російські атаки на генерацію Україна гостро потребує розширення імпортних потужностей з країн ЄС для покриття дефіциту. Румунія вже відіграє ключову роль у виконанні дорожньої карти Трансбалканського маршруту, пропонуючи вигідні тарифні умови. Поглиблення цієї практичної співпраці є критично важливим кроком для виживання української економіки та захисту громадян в умовах енергетичного терору ворога.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, минулого тижня через Фонд підтримки енергетики Україна отримала устаткування на майже 3,2 мільйона євро від восьми країн-партнерів.