Бюджет України 2027: чому ЄС екстрено вимагає гроші у країн G7

Чому виникла загроза для українського бюджету

Європейська комісія б'є на сполох через прогнозований дефіцит фінансування України обсягом 70 мільярдів євро у 2027 році. Щоб покрити цю гігантську діру, ЄС почав активно тиснути на партнерів із "Групи семи", вимагаючи нових грошових вливань, про що пише Financial Times.

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Для пересічних українців ці переговори означають одне: чи будуть в державі гроші на безперебійну виплату пенсій, соціальних допомог та зарплат військовим. Адже після того, як президент США Дональд Трамп припинив пряме фінансування, тягар утримання нашої економіки ліг переважно на європейців.

Хто має дати гроші та що кажуть союзники

За даними Єврокомісії, країни поза межами ЄС пообіцяли виділити лише 4 мільярди євро на наступний рік. Це катастрофічно мало порівняно з 19 мільярдами у 2026 році. Держави G7, серед яких США, Велика Британія, Канада та Японія, сукупно планують надати лише 1 мільярд євро.

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Європа не може самостійно задовольнити фінансові потреби України... Міжнародні партнери також повинні долучитися, зокрема й союзники по НАТО– наголосив речник Єврокомісії, відкинувши можливість самостійного покриття дефіциту Брюсселем.

Наразі європейські посадовці чекають на оприлюднення бюджетів Британії та Канади на 2027 рік, сподіваючись побачити там нові зобов'язання. Проте в Оттаві та Токіо поки уникають конкретики, зазначаючи, що лише розглядають різні варіанти підтримки з огляду на подальший розвиток подій.

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Які рішення ухвалювалися раніше

Проблема фінансової діри назрівала давно. Як вже повідомлялося, попередній план підтримки базувався на припущенні, що бойові дії завершаться у 2026 році. Проте ескалація з боку Росії зламала ці розрахунки, і тепер війна вимагає значно більших ресурсів.

Зверніть увагу! Наразі ЄС та його країни-члени забезпечують 80% зовнішньої допомоги Києву. Брюссель вже виділив 90 мільярдів євро кредиту на 2026-2027 роки, але це покриває лише дві третини потреб. Якщо союзники по G7 не знайдуть додаткових коштів, Єврокомісії доведеться запускати екстрені механізми, зокрема спільний випуск боргових зобов'язань, який винесуть на обговорення під час саміту наприкінці листопада.

Прогнози

До речі, Україна та Фінляндія домовилися про масштабний фінансовий пакет на суму 240 мільйонів євро. Ці кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури та посилення оборонного сектору нашої держави.