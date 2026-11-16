Украина получит крупнейший транш в рамках Ukraine Facility: о какой сумме идет речь

Украина получит рекордный транш от ЕС / Фото: Pexels
Украина получит рекордную финансовую помощь от Евросоюза, которая существенно поддержит экономику в условиях войны. Решение Совета ЕС стало результатом выполнения Киевом согласованных с Брюсселем мер в течение последних месяцев.
Какую сумму получит Украина
В понедельник, 16 ноября, Совет Европейского Союза официально дал зеленый свет на перечисление Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщили на сайте ведомства.
Около 5 миллиардов евро из этой суммы поступят из средств, предусмотренных для Украины в рамках займа Ukraine Support Loan, рассчитанного на 2026 год.
Это самый крупный единовременный платеж Украине, который Евросоюз когда-либо осуществлял в рамках этой программы
Какие реформы открыли путь к выплате
Основанием для нового транша стало выполнение Украиной более 20 целевых шагов, предусмотренных Планом Украины. Они охватывают сразу несколько направлений реформ:
- изменения в судебной системе;
- борьбу с коррупцией и отмыванием денег;
- развитие финансовых рынков;
- управление государственными активами;
- улучшение бизнес-среды;
- децентрализацию и региональную политику.
Также Украина выполнила обязательства в сфере энергетики, агропродовольственного сектора, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и развития человеческого капитала.
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Финансирование призвано укрепить макрофинансовую стабильность Украины, способствовать ее восстановлению и обеспечить бесперебойную работу государственного аппарата в условиях войны
Что сказал президент по поводу транша
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Евросоюза о рекордной выплате и поблагодарил руководство ЕС за ускорение подготовки средств.
Благодарю президента Урсулу фон дер Ляйен за ее личные усилия по ускорению подготовки этого платежа, учитывая рост бюджетных потребностей Украины в преддверии зимы и усиление российских атак на нашу энергетику, тепло- и водоснабжение, а также на другую критическую инфраструктуру.
В то же время глава государства подчеркнул, что прогресс в реформах должен найти отражение и в переговорах о вступлении Украины в ЕС, в частности, в открытии двух последних переговорных кластеров.
Обратите внимание! Программу Ukraine Facility Евросоюз запустил 1 марта 2024 года. В целом до 2027 года она предусматривает более 50 миллиардов евро грантов и кредитов на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины.
Напомним, что 5 ноября Украина получила от Евросоюза еще 4,36 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 миллиарда евро предусмотрены на макрофинансовую поддержку, а 660 миллионов евро – на оборонные нужды.
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