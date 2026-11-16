Украина получит крупнейший транш в рамках Ukraine Facility: о какой сумме идет речь

Какую сумму получит Украина

В понедельник, 16 ноября, Совет Европейского Союза официально дал зеленый свет на перечисление Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщили на сайте ведомства.

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Около 5 миллиардов евро из этой суммы поступят из средств, предусмотренных для Украины в рамках займа Ukraine Support Loan, рассчитанного на 2026 год.

Это самый крупный единовременный платеж Украине, который Евросоюз когда-либо осуществлял в рамках этой программы– отмечается в официальном сообщении.

Какие реформы открыли путь к выплате

Основанием для нового транша стало выполнение Украиной более 20 целевых шагов, предусмотренных Планом Украины. Они охватывают сразу несколько направлений реформ:

изменения в судебной системе;

борьбу с коррупцией и отмыванием денег;

развитие финансовых рынков;

управление государственными активами;

улучшение бизнес-среды;

децентрализацию и региональную политику.

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Также Украина выполнила обязательства в сфере энергетики, агропродовольственного сектора, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и развития человеческого капитала.

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Финансирование призвано укрепить макрофинансовую стабильность Украины, способствовать ее восстановлению и обеспечить бесперебойную работу государственного аппарата в условиях войны– пояснили европейские чиновники.

Что сказал президент по поводу транша

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Евросоюза о рекордной выплате и поблагодарил руководство ЕС за ускорение подготовки средств.

Владимир Зеленский Президент Украины Благодарю президента Урсулу фон дер Ляйен за ее личные усилия по ускорению подготовки этого платежа, учитывая рост бюджетных потребностей Украины в преддверии зимы и усиление российских атак на нашу энергетику, тепло- и водоснабжение, а также на другую критическую инфраструктуру.

В то же время глава государства подчеркнул, что прогресс в реформах должен найти отражение и в переговорах о вступлении Украины в ЕС, в частности, в открытии двух последних переговорных кластеров.

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Обратите внимание! Программу Ukraine Facility Евросоюз запустил 1 марта 2024 года. В целом до 2027 года она предусматривает более 50 миллиардов евро грантов и кредитов на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины.

Напомним, что 5 ноября Украина получила от Евросоюза еще 4,36 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 миллиарда евро предусмотрены на макрофинансовую поддержку, а 660 миллионов евро – на оборонные нужды.