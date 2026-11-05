Украина получила от ЕС еще 4,36 миллиарда евро: сколько пойдет на оборону

Куда будут направлены средства нового европейского транша

О поступлении средств сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, общая сумма нового транша будет распределена по двум направлениям:

3,7 миллиарда евро пойдут на макрофинансовую поддержку;

пойдут на макрофинансовую поддержку; а 660 миллионов евро выделены специально на оборонный компонент.

Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны– отметил Корецкий.

Почему эта помощь важна для Украины

Премьер-министр подчеркнул, что финансирование со стороны ЕС имеет особое значение, поскольку Россия продолжает свои ежедневные атаки на Украину.

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Сергей Корецкий Премьер-министр Украины В условиях постоянных российских атак эта поддержка имеет решающее значение для укрепления нашей обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства.

В то же время еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис связал перечисление средств с выполнением Украиной согласованных с ЕС условий финансирования.

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Выполнив условия, согласованные с международными партнерами, Украина продемонстрировала свою неизменную приверженность вступлению в ЕС и укреплению экономической устойчивости,

– цитирует Домбровскиса Kyiv Independent.

В настоящее время Украина работает с ЕС, чтобы получить оставшуюся часть средств в согласованные сроки.

Мы продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме– подчеркнул Корецкий.

Напомним, что ранее Евросоюз одобрил для Украины кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрено на оборонную поддержку, а 30 миллиардов – на бюджетные нужды. В 2026 году Украина должна получить половину общего финансирования – 45 миллиардов евро.