Украина получила от ЕС еще 4,36 миллиарда евро: сколько пойдет на оборону

Украина получила очередной транш от Евросоюза / Фото: Depositphotos
Европейские партнеры продолжают поддерживать украинскую экономику и армию значительными финансовыми вливаниями. Украина получила еще 4,36 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.
Куда будут направлены средства нового европейского транша
О поступлении средств сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
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По его словам, общая сумма нового транша будет распределена по двум направлениям:
- 3,7 миллиарда евро пойдут на макрофинансовую поддержку;
- а 660 миллионов евро выделены специально на оборонный компонент.
Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны
Почему эта помощь важна для Украины
Премьер-министр подчеркнул, что финансирование со стороны ЕС имеет особое значение, поскольку Россия продолжает свои ежедневные атаки на Украину.
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В условиях постоянных российских атак эта поддержка имеет решающее значение для укрепления нашей обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства.
В то же время еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис связал перечисление средств с выполнением Украиной согласованных с ЕС условий финансирования.
Выполнив условия, согласованные с международными партнерами, Украина продемонстрировала свою неизменную приверженность вступлению в ЕС и укреплению экономической устойчивости,
– цитирует Домбровскиса Kyiv Independent.
В настоящее время Украина работает с ЕС, чтобы получить оставшуюся часть средств в согласованные сроки.
Мы продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме
Напомним, что ранее Евросоюз одобрил для Украины кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрено на оборонную поддержку, а 30 миллиардов – на бюджетные нужды. В 2026 году Украина должна получить половину общего финансирования – 45 миллиардов евро.
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