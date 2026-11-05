Україна отримала ще 4,36 мільярда євро від ЄС: скільки піде на оборону

Куди спрямують новий європейський транш

Про надходження коштів повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, загальну суму нового траншу розподілять за двома напрямками:

3,7 мільярда євро підуть на макрофінансову підтримку;

підуть на макрофінансову підтримку; а 660 мільйонів євро виділили спеціально на оборонний компонент.

Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони– зазначив Корецький.

Чому ця допомога важлива для України

Прем'єр-міністр наголосив, що фінансування від ЄС має особливе значення, оскільки Росія продовжує свої щоденні атаки на Україну.

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Сергій Корецький Прем'єр-міністр України В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Водночас єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пов'язав перерахування коштів із виконанням Україною погоджених з ЄС умов фінансування.

Виконавши умови, погоджені з міжнародними партнерами, Україна продемонструвала свою незмінну відданість вступу до ЄС та зміцненню економічної стійкості,

– цитує Домбровскіса Kyiv Independent.

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Наразі Україна працює з ЄС, щоб отримати решту коштів у погоджені терміни.

Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі– наголосив Корецький.

Нагадаємо, що раніше Євросоюз погодив для України кредит на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро передбачили на оборонну підтримку, а 30 мільярдів – на бюджетні потреби. У 2026 році Україна має отримати половину загального фінансування – 45 мільярдів євро.