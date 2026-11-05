Україна отримала ще 4,36 мільярда євро від ЄС: скільки піде на оборону

Украіна отримала черговий транш від Євросоюзу / Фото: Depositphotos
Європейські партнери продовжують підтримувати українську економіку та армію потужними фінансовими вливаннями. Україна отримала ще 4,36 мільярда євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan.
Куди спрямують новий європейський транш
Про надходження коштів повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
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За його словами, загальну суму нового траншу розподілять за двома напрямками:
- 3,7 мільярда євро підуть на макрофінансову підтримку;
- а 660 мільйонів євро виділили спеціально на оборонний компонент.
Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони
Чому ця допомога важлива для України
Прем'єр-міністр наголосив, що фінансування від ЄС має особливе значення, оскільки Росія продовжує свої щоденні атаки на Україну.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.
Водночас єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пов'язав перерахування коштів із виконанням Україною погоджених з ЄС умов фінансування.
Виконавши умови, погоджені з міжнародними партнерами, Україна продемонструвала свою незмінну відданість вступу до ЄС та зміцненню економічної стійкості,
– цитує Домбровскіса Kyiv Independent.
Наразі Україна працює з ЄС, щоб отримати решту коштів у погоджені терміни.
Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі
Нагадаємо, що раніше Євросоюз погодив для України кредит на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро передбачили на оборонну підтримку, а 30 мільярдів – на бюджетні потреби. У 2026 році Україна має отримати половину загального фінансування – 45 мільярдів євро.
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