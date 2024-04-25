38 мільярдів доларів фіндопомоги може отримати Україна у 2024 році

Цього року Україна може отримати 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги. Таке припущення НБУ висловило на брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики, передає 24 Канал.

Фінансова допомога у 2024 році

За березень Україні від міжнародних партнерів надійшло близько 9 мільярдів доларів, що дозволило наростити міжнародні резерви до майже 44 мільярдів доларів.

Читайте також Німеччина підтримала ідею заборони одного з головних товарів Росії, – ЗМІ

Додатково нам, надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року. Водночас триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення. Уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку,

– повідомили у НБУ.

Нині НБУ удосконалює заходи валютного контролю, які спільно із стабільним налагодженням зовнішньої допомоги дозволить профінансувати заплановані видатки бюджету та контролювати ситуацію на валютному ринку.

Єврокомісія виділила Україні додаткові 1,5 мільярда євро

Єврокомісія ухвалила для України другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках програми "Ukraine Facility". Це сталося на фоні нових реформ в Україні у сферах: