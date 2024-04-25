Финансовая помощь в 2024 году

За март Украине от международных партнеров поступило около 9 миллиардов долларов, что позволило нарастить международные резервы до почти 44 миллиардов долларов.

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Напомним! Дополнительно нам, поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро.

Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 миллиардов долларов внешней бюджетной помощи в этом году. В то же время продолжается реализация мероприятий по усилению способности Украины к самообеспечению. Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке,

– сообщили в НБУ.

Сейчас НБУ совершенствует меры валютного контроля, которые совместно со стабильным налаживанием внешней помощи позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и контролировать ситуацию на валютном рынке.

Еврокомиссия выделила Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро

Еврокомиссия приняла для Украины второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы "Ukraine Facility". Это произошло на фоне новых реформ в Украине в сферах: