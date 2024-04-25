Финансовая помощь в 2024 году
За март Украине от международных партнеров поступило около 9 миллиардов долларов, что позволило нарастить международные резервы до почти 44 миллиардов долларов.
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Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 миллиардов долларов внешней бюджетной помощи в этом году. В то же время продолжается реализация мероприятий по усилению способности Украины к самообеспечению. Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке,
– сообщили в НБУ.
Сейчас НБУ совершенствует меры валютного контроля, которые совместно со стабильным налаживанием внешней помощи позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и контролировать ситуацию на валютном рынке.
Еврокомиссия выделила Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро
Еврокомиссия приняла для Украины второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы "Ukraine Facility". Это произошло на фоне новых реформ в Украине в сферах:
- судопроизводства;
- борьбы с отмыванием денег;
- управления государственными финансами;
- бизнес-среды;
- сельского хозяйства;
- отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств.