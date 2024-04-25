Санкции против СПГ
Роберт Хабек объяснил, что предложение по ограничениям российского СПГ актуальна для 14-го пакета санкций, который, Еврокомиссия вероятно представит уже на следующей неделе.
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Да, я поддерживаю это. Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки,
– сказал он.
Он добавил, что молекулы российского газа попадали в систему только через закупку СПГ на мировом рынке.
По мнению чиновника, Германия избавилась инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Соответственно, если это удалось ей, то удастся и другим государствам ЕС.
То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможным и для других стран в других сферах энергетики,
– сказал Хабек.
Он отметил, что речь идет не только о российском СПГ, но и о топливе для атомных электростанций.