Санкции против СПГ

Роберт Хабек объяснил, что предложение по ограничениям российского СПГ актуальна для 14-го пакета санкций, который, Еврокомиссия вероятно представит уже на следующей неделе.

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Да, я поддерживаю это. Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки,

– сказал он.

Он добавил, что молекулы российского газа попадали в систему только через закупку СПГ на мировом рынке.

По мнению чиновника, Германия избавилась инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Соответственно, если это удалось ей, то удастся и другим государствам ЕС.

То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможным и для других стран в других сферах энергетики,

– сказал Хабек.

Он отметил, что речь идет не только о российском СПГ, но и о топливе для атомных электростанций.

Заметьте! Сейчас Россия занимает второе место после США по объемам поставок СПГ в ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%. Например, в прошлом году, российские компании продали в ЕС 15,5 миллиона тонн СПГ – это почти на 40% больше, чем за 2021 год.