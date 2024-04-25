Санкції проти СПГ
Роберт Хабек пояснив, що пропозиція щодо обмежень російського СПГ актуальна для 14-го пакета санкцій, який, Єврокомісія ймовірно представить уже наступного тижня.
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Так, я підтримую це. Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання,
– сказав він.
Він додав. що молекули російського газу потрапляли у систему лише через закупівлю СПГ на світовому ринку.
На думку чиновника, Німеччина позбулася інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Відповідно, якщо це вдалося їй, то вдасться й іншим державам ЄС.
Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і для інших країн в інших сферах енергетики,
– сказав Хабек.
Він зауважив, що мовиться не лише про російський СПГ, а й про паливо для атомних електростанцій.