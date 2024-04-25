Санкції проти СПГ

Роберт Хабек пояснив, що пропозиція щодо обмежень російського СПГ актуальна для 14-го пакета санкцій, який, Єврокомісія ймовірно представить уже наступного тижня.

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Так, я підтримую це. Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання,

– сказав він.

Він додав. що молекули російського газу потрапляли у систему лише через закупівлю СПГ на світовому ринку.

На думку чиновника, Німеччина позбулася інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Відповідно, якщо це вдалося їй, то вдасться й іншим державам ЄС.

Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і для інших країн в інших сферах енергетики,

– сказав Хабек.

Він зауважив, що мовиться не лише про російський СПГ, а й про паливо для атомних електростанцій.

Зауважте! Нині Росія посідає друге місце після США за обсягами постачання СПГ до ЄС. Її частка в загальному імпорті становить 16%. Наприклад минулого року, російські компанії продали в ЄС 15,5 мільйона тонн СПГ – це майже на 40% більший, ніж за 2021 рік.