Майже 5 мільярдів євро: Україні запропонували нову фінансову допомогу

Жозеп Боррель запропонував для України новий двосторонній пакет допомоги. Він містить до 5 мільярдів євро на наступний рік.

Україні запропонували нову допомогу

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що усі країни ЄС залишаються єдиними у своїй меті допомогти Україні. Він не бачить сумнівів з боку будь-якої країни блоку.

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Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року,

– сказав Боррель.

Також Володимир Зеленський у соцмережі "Х" наголошував, що візит цього та інших політиків на засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві 2 жовтня демонструє єдність у підтримці України. Це вперше подібне засідання відбулося поза країнами ЄС та ще й у країні в стані війни.

Україна та Румунія спільно розроблять план контролю експорту зерна

Ще 30 вересня Боррель відвідав Одесу й зокрема зруйнований обстрілами ворога Спасо-Преображенський собор.

Україна запропонувала для Єврокомісії та п'яти східних країн ЄС план експортного контролю 4 агрокультур. Румунія вирішила підтримати його і схвалила запровадження експортних ліцензій на низку сільськогосподарських продуктів.

Флорін Барбу Міністр сільського господарства Румунії Експортні ліцензії для українських компаній набудуть чинності через 30 днів. За цей час Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників.

Політик висловив певність, щодо того, що цей механізм буде повноцінно та ефективно працювати. Румунія видаватиме ліцензії на імпорт лише вітчизняним фермерам та переробникам харчових продуктів, яким необхідно поповнювати запаси. Для посередників їх не надаватимуть.