Україна та Румунія розроблять спільний план

Після того, як Україна запропонувала для Єврокомісії та п'яти східних країн ЄС план експортного контролю 4 агрокультур, Румунія заявила про готовність до співпраці. Бухарест схвалив запровадження експортних ліцензій на низку сільськогосподарських продуктів.

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Флорін Барбу Міністр сільського господарства Румунії Експортні ліцензії для українських компаній набудуть чинності через 30 днів. За цей час Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників.

Політик висловив впевненість, що механізм запропонований Єврокомісією та прийнятий Україною буде повноцінно функціонувати.

До слова Румунія видаватиме ліцензії на імпорт лише вітчизняним фермерам та переробникам харчових продуктів, яким необхідно поповнювати запаси. Для посередників їх не надаватимуть. Натомість перевірки харчових продуктів будуть проводитися регулярно при імпорті.

Болгарія відмовляється імпортувати соняшник

Представник країни повідомив, що імпорт продовжать, коли буде встановлена відповідна квота та будуть проведені переговори з Денисом Шмигалем.

Микола Денков Прем'єр-міністр Болгарії Я зараз буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика та про що йде мова. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України.

Також він наголосив, що жодних порушень якості продукції з боку України не було. Імпорт дозволять, як тільки будуть встановлені чіткі обсяги, які задовільнять і фермерів, і переробну промисловість.

Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом з міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників,

– додав Денков.

Фермери оголосили, що протести припиняться, коли вони побачать і схвалять зобов'язання, взяті на себе владою.