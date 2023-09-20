Болгарія відмовляється імпортувати соняшник
Прем'єр повідомив, що імпорт продовжиться, як тільки він обговорить це питання із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і буде встановлена відповідна квота.
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Я зараз буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика та про що йде мова. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України.
Також він наголосив, що жодних порушень щодо якості української продукції виявлено не було. Натомість міністр фінансів Асен Василєв сказав, що імпорт дозволять, як тільки будуть встановлені чіткі обсяги, які задовільнять і фермерів, і переробну промисловість.
Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом з міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників,
– додав Денков.
Фермери на це відповіли тим, що протести припиняться, коли вони побачать і схвалять зобов'язання, взяті на себе владою.
Польща не боїться наслідків заборони імпорту української агропродукції
Роберт Телус висловив думку, що це рішення є суто політичним, тому що немає жодних причин для того, щоб не продовжити заборону.
Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів.
Політик сказав, що він робить добрі справи не тільки для фермерів Польщі, а й ЄС, бо правила ідуть в неправильному напрямку.
Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно,
– додав він.
Також країна не переймається наслідками з боку Світової організації торгівлі, тому що для цього немає "жодних правових підстав".