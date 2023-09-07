Глава Єврокомісії посилить тиск на ОАЕ
Сьогодні має пройти зустріч між президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бен Заїдом та Урсулою фон дер Ляєн в Абу-Дабі. Вона проситиме шейха проявити більше співробітництва у питанні запобігання обходу санкцій Росією.
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Як перший крок ЄС очікує, що ОАЕ надасть більше своїх джерел та торгових даних. До слова, цю тему вже неодноразово порушували представники ЄС.
В період з лютого 2022 року по червень 2023 року ЄС експортував в ОАЕ товари, що підпадають під санкції для Росії. Загальна сума такого експорту становить 1,8 мільярда доларів. Тобто на 55% збільшився експорт напівпровідників, радіонавігаційних пристроїв та інших товарів, які потрібні Росії для її ракет, безпілотників та інших систем озброєння.
У зв’язку з цим ЄС ще раніше ввів санкції на Емірати, звинувативши їх у підтримці російської військової машини.
Від ОАЕ вже вимагали припинити незаконну торгівлю з Росією
Раніше чиновники з ЄС, США та Великої Британії прибували до ОАЕ з метою вплинути на ситуацію з незаконною торгівлею з Росією.
Зокрема країну спонукали припинити постачати комп'ютерні чіпи та електронні компоненти – тобто продукти подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільних, і в військових сферах.