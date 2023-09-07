Глава Еврокомиссии усилит давление на ОАЭ

Сегодня пройдет встреча между президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом и Урсулой фон дер Ляйен в Абу-Даби. Она будет просить шейха проявить большее сотрудничество в вопросе предотвращения обхода санкций Россией.

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Как первый шаг ЕС ожидает, что ОАЭ предоставит больше своих источников и торговых данных. К слову, эту тему уже неоднократно поднимали представители ЕС.

Напомним! За последние 18 месяцев в ОАЭ наблюдался резкий рост импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника из Европы и США. В настоящее время действует запрет на экспорт такой продукции в Россию, потому что они могут быть использованы в военных целях.

В период с февраля 2022 по июнь 2023 года ЕС экспортировал в ОАЭ товары, подпадающие под санкции для России. Общая сумма такого экспорта составляет 1,8 млрд долларов. То есть на 55% увеличился экспорт полупроводников, радионавигационных устройств и других товаров, необходимых России для ее ракет, беспилотников и других систем вооружения.

В связи с этим ЕС еще раньше ввел санкции на Эмираты, обвинив их в поддержке российской военной машины.

От ОАЭ уже потребовали прекратить незаконную торговлю с Россией

Ранее чиновники из ЕС, США и Великобритании прибывали в ОАЭ с целью повлиять на ситуацию с незаконной торговлей с Россией.

В частности, страну побуждали прекратить поставлять компьютерные чипы и электронные компоненты – то есть продукты двойного назначения, которые могут применяться и в гражданских, и в военных сферах.