От ОАЭ потребуют прекратить незаконную торговлю с Россией
Чиновники из США, Великобритании и Евросоюза уже находятся в ОАЭ в общих целях. Они потребуют от властей страны прекратить незаконную торговлю с Россией, которая помогает ей обойти санкции.
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В частности, страну будут побуждать прекратить поставлять компьютерные чипы, электронные компоненты. Это так называемые продукты двойного назначения, которые могут применяться и в гражданских, и военных сферах.
Один из крупнейших банков США выйдет из рынка России
Дочерний филиал одного из крупнейших банков США Citigroup Inc заявил, что выйдет из России до конца 2023 года. Этот банк объявил о своем выходе из России еще летом 2022 года, что стоило ему 170 миллионов долларов.
Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,
– написали в банке.
Теперь многим россиянам предлагают проводить большинство своих финансовых операций через онлайн-банкинг.