От ОАЭ потребуют прекратить незаконную торговлю с Россией

Чиновники из США, Великобритании и Евросоюза уже находятся в ОАЭ в общих целях. Они потребуют от властей страны прекратить незаконную торговлю с Россией, которая помогает ей обойти санкции.

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В частности, страну будут побуждать прекратить поставлять компьютерные чипы, электронные компоненты. Это так называемые продукты двойного назначения, которые могут применяться и в гражданских, и военных сферах.

Напомним! Микросхемы и другие технологии, произведенные в Европе, попадают в Россию через третьи страны, такие как ОАЭ, Турция и Казахстан.

Один из крупнейших банков США выйдет из рынка России

Дочерний филиал одного из крупнейших банков США Citigroup Inc заявил, что выйдет из России до конца 2023 года. Этот банк объявил о своем выходе из России еще летом 2022 года, что стоило ему 170 миллионов долларов.

Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,

– написали в банке.

Теперь многим россиянам предлагают проводить большинство своих финансовых операций через онлайн-банкинг.